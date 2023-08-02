«Гостайна, вещь в себе»: уголовное дело Стрелкова засекретили Адвокат Молохов: уголовное дело Игоря Стрелкова засекретили

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде города Москвы

Уголовное дело бывшего министра обороны ДНР, блогера Игоря Стрелкова засекретили, сообщил NEWS.ru его адвокат Александр Молохов. Юрист отметил, что о причинах такого решения ему неизвестно. Стрелкова обвиняют в публичных призывах в интернете к осуществлению экстремистской деятельности.

Нам никто не рассказывает, потому что это гостайна, это вещь в себе. Почему? Это вопрос не ко мне. Да, это правда, [дело засекретили]. И больше я вам ничего сказать пока не могу. Это серьезно, с этим не шутят, — сказал он.

До этого Молохов заявил, что у его подзащитного нет жалоб на содержание в СИЗО. Юрист добавил, что Стрелков «наложил мораторий» на любые комментарии для СМИ до 2 августа. На этот день были запланированы «следственные действия».

Мещанский районный суд арестовал Стрелкова и отправил его в СИЗО до 18 сентября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В суде решения о мере пресечения ждали более двух десятков журналистов. Стрелков просил удалить их из зала, но судья отказала в просьбе.

Разбирательство по делу экс-министра обороны ДНР началось после того, как ярославский хирург, экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Стрелкова о президенте Владимире Путине. 21 июля в квартире Стрелкова в Москве прошел обыск. Разбирательство ведет Федеральная служба безопасности.