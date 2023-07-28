Адвокат Стрелкова раскрыл детали встречи с ним в СИЗО Адвокат Стрелкова Молохов: подзащитный не жалуется на СИЗО, но установил табу на комментарии

Фото: Мосгорсуд

Игорь Стрелков

Адвокат экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова — Александр Молохов — в беседе с NEWS.ru заявил, что у его подзащитного нет жалоб на содержание в СИЗО. Юрист добавил, что Стрелков «наложил мораторий» на любые комментарии для СМИ до 2 августа, когда запланированы «следственные действия».

Есть некоторая ясность. Пока никаких комментариев давать не будем от слова совсем. Пока так, до среды. На среду запланированы следственные действия. До среды никаких комментариев давать не будем. Полный мораторий, полное табу на какие-либо комментарии до среды 2 августа, это его (Стрелкова. — NEWS.ru) решение. <...> Никаких, пока, жалоб [на содержание в СИЗО] нет, — подчеркнул Молохов.

Суд Мещанского районного суда арестовал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова и отправил его в СИЗО до 18 сентября по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В суде решения о мере пресечения ждали более двух десятков журналистов. Стрелков просил удалить их из зала, но судья отказала в просьбе.

Разбирательство по делу экс-министра обороны ДНР началось после того, как ярославский хирург, экс-сотрудник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Стрелкова о президенте Владимире Путине. 21 июля в квартире Стрелкова в Москве прошел обыск. Разбирательство ведет Федеральная служба безопасности.

В 2014 году Стрелков возглавил общественное движение «Новороссия» и начал командовать вооруженными силами Донецкой Народной Республики. В ноябре 2022-го Окружной суд Гааги признал его виновным в крушении самолета Boeing 777 на территории ДНР и приговорил к пожизненному заключению.

Стрелков 24 июня осудил попытку военного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». При этом сам он до этого собирался вступить в ряды компании, но в последний момент отказался. В октябре-ноябре 2002 года Стрелков был в зоне СВО, но вернулся оттуда в Москву в декабре. Он объяснил это тем, что его не зачислили в войска ДНР, а «партизанщина» его не устраивала, так как из-за незаконного нахождения в местах боестолкновений у него могли начаться проблемы с законом.