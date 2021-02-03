Стали известны самые частые нарушения прав потребителей

https://static.news.ru/photo/abdc26f0-46ed-11e9-abbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Порядка 80% всех нарушений прав потребителей касаются неправильного информирования покупателей о ценах. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По словам Шапкина, к этой же категории можно отнести замалчивание или искажение характеристик товара или услуг, что является дополнительным способом вымогательств.

«Эти способы обмана почему-то всем кажутся широко распространёнными и очевидными, никто их даже как нарушение не воспринимает», — цитирует Шапкина RT.

Главный защитник потребителей подчёркивает, что расценивать данные вещи в качестве маркетингового хода не следует. Это нарушение прав граждан, а также закона о рекламе, за которое могут грозить серьёзные штрафы.

При этом в настоящее время число таких нарушений только растёт, замечает Павел Шапкин. Недобросовестные продавцы используют фактор пандемии, когда люди стараются экономить.