Стали известны обстоятельства судимости адвоката Ефремова

https://static.news.ru/photo/ffea0476-f04f-11ea-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

49-летний адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказался судим по статье «Самоуправство». Условный срок в один год истёк за четыре дня до аварии его подзащитного.

Как пишет KP.RU, Пашаев получил срок, представляя интересы некой женщины, которая была фигуранткой уголовного дела. Она заплатила деньги человеку за обещание вызволить её из-под стражи и способствовать закрытию дела. Мужчина получил деньги, а потом уехал из страны. Пашаев вызвался вернуть деньги.

Согласно материалам уголовного дела, Пашаев вместе с двумя неустановленными лицами встретился с забравшим деньги мужчиной. Они избили его. Инцидент произошёл в беседке на территории домовладения адвоката.

Неустановленное лицо нанесло не менее двух ударов кулаком в область головы и не менее двух ударов ногой в область туловища, а также совместно с Пашаевым не менее двух ударов кулаками по голове, — говорится в материалах дела.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Также неустановленное лицо демонстрировало мужчине предмет, похожий на нож, высказывая вместе с Пашаевым угрозы убийством: «зарезать, убить, вывезти в лес». В этот момент адвокат требовал признать наличие долга и вернуть деньги своей клиентке, установил суд.

Пострадавший мужчина отправился в полицию, где возбудили уголовное дело. Как пишут журналисты, Пашаев получил условный срок, поскольку впервые привлекался к уголовной ответственности, частично признал свою вину и возместил материальный вред мужчине. Также суд учёл положительные характеристики юриста и тот факт, что он воспитывает малолетнего ребёнка.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель потерпевших в ДТП с Михаилом Ефремовым Анна Бутырина заявила, что Пашаев ей угрожал. Она обратилась по этому факту в правоохранительные органы. Женщина подчеркнула, что воспринимает угрозы юриста всерьёз.