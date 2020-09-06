Стали известны обстоятельства судимости адвоката Ефремова

49-летний адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказался судим по статье «Самоуправство». Условный срок в один год истёк за четыре дня до аварии его подзащитного.
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Согласно материалам уголовного дела, Пашаев вместе с двумя неустановленными лицами встретился с забравшим деньги мужчиной. Они избили его. Инцидент произошёл в беседке на территории домовладения адвоката.
Неустановленное лицо нанесло не менее двух ударов кулаком в область головы и не менее двух ударов ногой в область туловища, а также совместно с Пашаевым не менее двух ударов кулаками по голове, — говорится в материалах дела.
Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Также неустановленное лицо демонстрировало мужчине предмет, похожий на нож, высказывая вместе с Пашаевым угрозы убийством: «зарезать, убить, вывезти в лес». В этот момент адвокат требовал признать наличие долга и вернуть деньги своей клиентке, установил суд.
Пострадавший мужчина отправился в полицию, где возбудили уголовное дело. Как пишут журналисты, Пашаев получил условный срок, поскольку впервые привлекался к уголовной ответственности, частично признал свою вину и возместил материальный вред мужчине. Также суд учёл положительные характеристики юриста и тот факт, что он воспитывает малолетнего ребёнка.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель потерпевших в ДТП с Михаилом Ефремовым Анна Бутырина заявила, что Пашаев ей угрожал. Она обратилась по этому факту в правоохранительные органы. Женщина подчеркнула, что воспринимает угрозы юриста всерьёз.
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