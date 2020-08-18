Стал известен настоящий диагноз Ефремова

https://static.news.ru/photo/cc4e07aa-e16a-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актёр Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в Москве, перенёс «повторные транзиторные ишемические атаки».

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на выписной эпикриз сообщил , что у артиста не было инсульта. В этом документе говорится, что «очаговой неврологической симптоматики нет». У звезды есть заболевания, однако они не раскрываются из-за врачебной тайны.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали.

Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии, писал NEWS.ru.