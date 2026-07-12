Спасаем виноград от ос: ловушка из пластиковой бутылки за 5 минут — и грозди в безопасности

Спасаем виноград от ос: ловушка из пластиковой бутылки за 5 минут — и грозди в безопасности

Когда виноград начинает наливаться соком, осы становятся главной угрозой урожая, и, если не принять меры, полосатые вредители могут уничтожить до половины сладких гроздей, просто выедая мякоть из каждой ягоды.

Самое эффективное и безопасное решение — самодельные ловушки, которые выманивают насекомых из виноградника и не дают им добраться до плодов. Классическая конструкция делается из обычной пластиковой бутылки: срежьте верхнюю треть вместе с горлышком, переверните ее и вставьте в нижнюю часть, чтобы получилась воронка. Через узкое отверстие осы легко залетают внутрь, привлеченные запахом приманки, а выбраться обратно уже не могут.

В качестве приманки используйте забродившее варенье, разведенный мед, сладкий сироп с каплей уксуса. Лучше брать прозрачную бутылку: блеск и свет дополнительно привлекают насекомых. Развешивайте ловушки на ветках винограда в 10–15 метрах от зоны отдыха и меняйте приманку раз в 3–4 дня.

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