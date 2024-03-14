«Спартак» высказался о задержании и вероятной экстрадиции Промеса «Спартак» заявил, что защита Промеса обжалует запрос Нидерландов на экстрадицию

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Защита футболиста Квинси Промеса обжалует приговор окружного суда Амстердама, связанного с запросом Нидерландов на экстрадицию спортсмена из ОАЭ, заявили NEWS.ru в пресс-службе московского ФК «Спартак». В клубе подчеркнули, что команда надеется на благоприятный исход для своего игрока.

Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ. Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста, — добавили в пресс-службе «Спартака».

Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, пишет De Telegraaf. Амстердам также запросил экстрадицию 32-летнего спортсмена. Промес находился в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Сообщалось, что он был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия.

Его задержание подтвердила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед. Она отметила, что служба будет добиваться экстрадиции футболиста в Нидерланды.

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