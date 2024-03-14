Футболист Промес арестован в Дубае по запросу голландской прокуратуры

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press/Global Look Press

Квинси Промес

Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, пишет De Telegraaf. Амстердам также запросил экстрадицию 32-летнего спортсмена.

Он должен отбыть длительный тюремный срок в Нидерландах за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и игрока сборной Нидерландов к 6 и 1,5 годам лишения свободы соответственно, — уточнило издание.

Квинси Промес находится в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Сообщалось, что он был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия.

Его задержание подтвердила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед. Она отметила, что служба будет добиваться экстрадиции футболиста в Нидерланды.

Задержанный жил в роскошном отеле в Дубае. Он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран, — добавили в ведомстве.

Бывший игрок мадридского футбольного клуба «Реал» голландец Уэсли Снейдер ранее был арестован правоохранительными органами города Утрехт за порчу чужого автомобиля. Он станцевал на крыше припаркованной машины, после чего на ней появились вмятины. При этом голландец урегулировал конфликт с владельцем машины, выплатив тому компенсацию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.