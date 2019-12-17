https://static.news.ru/photo/2d5388dc-2135-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роспотребнадзор дал советы по выбору новогодних ёлочных гирлянд. В первую очередь надо убедиться в наличии документов, подтверждающих безопасность товара и маркировку продукции.

В документах должны быть указаны: наименование производителя, его местонахождение, тип или характеристики ламп, номинальное напряжение. Также изготовитель должен указать правила монтажа, эксплуатации гирлянд, условия хранения и утилизации, сообщается на сайте ведомства.

Не стоит покупать гирлянду на улице, с рук или в магазинах, где нет информации о наименовании организации, адресе и режиме её работы. Не надо покупать товар, если нет документов на продукцию, в том числе сертификата соответствия.

При покупке гирлянду надо тщательно осмотреть на предмет обрывов кабеля. Лампы не должны вращаться, отделяться от цоколя, световые элементы должны крепко держаться на проводе. Гирлянда не должна резко и неприятно пахнуть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что живую ель нельзя ставить рядом с батареями и другими обогревательными приборами, так как из-за этого дерево может лишиться иголок. Оптимальная температура для новогодней ёлки составляет 20–22 градуса тепла.