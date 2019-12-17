https://static.news.ru/photo/14c9da64-20ae-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Живую ель нельзя ставить рядом с батареями и другими обогревательными приборами, так как из-за этого дерево может лишиться иголок.

Оптимальная температура для новогодней ёлки составляет 20–22 градуса тепла. Это необходимо учитывать и при выборе электрических гирлянд.

Сохранить внешний вид праздничному дереву поможет тёплая вода, в которую нужно добавлять сахар и соль, а также медные и серебряные монеты, которые защитят ствол от бактерий и грибков, передаёт onet.pl.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты МЧС посоветовали россиянам при выборе искусственной ёлки обращать внимание на изделия, которые имеют противопожарную пропитку.