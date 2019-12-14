https://static.news.ru/photo/382f3478-1f63-11ea-80c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты МЧС посоветовали россиянам при выборе искусственной ёлки обращать внимание на изделия, которые имеют противопожарную пропитку.

При выборе искусственной ёлки лучше отдать преимущество моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта информация указывается на упаковке, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

По словам экспертов, новогоднее дерево не стоит ставить возле выхода из помещения, потому что при воспламенении оно превратится в большую непреодолимую преграду. Также в МЧС обратили внимание на то, что ёлку не следует размещать вблизи обогревательных приборов и свечей.

Кроме того, при установке ёлки следует обращать внимание на её устойчивость.

Как ранее писал NEWS.ru, Роскачество проверит искусственные ёлки из России, Китая, Таиланда и Вьетнама. Специалисты оценят их внешний вид, токсичность, уровень воспламеняемости и дымообразования.