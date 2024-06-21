Советские повара готовили запеканку в садике по этому ГОСТу: вкус детства

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Многие выросшие в СССР отчетливо помнят вкус творожной запеканки, которую подавали в детском саду. При этом дома повторить блюдо не могли. Секрет такой запеканки заключается в рецепте по ГОСТу 1964 года, который оставался неизменным до середины 80-х годов. Однако сейчас этот рецепт раскрыт, и вот он.

Вам понадобится полкило творога жирностью от 5% до 9%, куриное яйцо, три столовых ложки сметаны жирностью 15%, 4–5 столовых ложек сахара, 100 граммов изюма, две столовые ложки сливочного масла, чайная ложка ванильного сахара или щепотка ванилина, 0,25 чайной ложки соли.

Творог выкладываем в миску и добавляем яйцо, масло растапливаем и вливаем к ингредиентам. Далее солим, добавляем сахар и ванилин. Затем к массе вмешиваем сметану, взбиваем или растираем до однородной кремовой консистенции. Потом всыпаем манку и тщательно перемешиваем.

Заранее промытый изюм, вымоченный около получаса в горячей воде, добавляем в готовую смесь. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем манкой, чтобы запеканка не прилипала.

Выкладываем массу в форму и запекаем в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Нарезаем запеканку после остывания. Блюдо готово! Должно получиться шесть-семь порций.

Ранее NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.