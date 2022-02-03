Совет судей Чечни лишил неприкосновенности бывшего коллегу Янгулбаева

Отставка Сайди Янгулбаева решением коллегии судей Чечни прекращена. Таким образом он лишён судейской неприкосновенности, передают РИА Новости. Представление к рассмотрению было подано председателем Совета судей Чеченской Республики Алавдином Гардалоевым. Решение принято путем единогласного тайного голосования.

Выступая с представлением о прекращении отставки бывшего судьи Янгулбаева, глава Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев заявил , что поступки скрываюшегося за границей экс-коллеги несовместимы с высоким статусом судьи в отставке.

Судья в отставке Янгулбаев делает все возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более, судьи Верховного суда ЧР, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Он также отметил, что проблемы в регионе связаны с его особой «повесткой», однако он подчиняется общефедеральным законам.

В региональном управлении Роспотребнадзора по Чечне сообщили, что не смогли установить организаторов митинга против семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, который состоялся в Грозном 2 февраля. По данным властей, акция собрала порядка 400 тысяч человек, на ней присутствовали политические, религиозные и общественные деятели.

Собравшиеся потребовали привлечь семью судьи Сайди Янгулбаева к ответственности за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность участникам митинга, назвав их «защитниками ислама».

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. После задержания Мусаевой Янгулбаев с дочерью покинули Россию.