Сотрудник череповецкой спецсвязи потерял секретный конверт

https://static.news.ru/photo/efe21bb4-f364-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конверт с грифом «секретно» пропал в Вологодской области. Его потерял фельдъегерь из Череповца.

Служащий получил несколько документов для отправки по Череповцу и в Вологду. Во второй город поехал его коллега, которому передали часть писем, передаёт Life со ссылкой на источник.

По пути в Вологду курьер понял, что одного конверта недостаёт. В результате на место выехала проверка из Москвы. Фельдъегерь объяснил, что не помнит, где потерял секретное письмо.

Оказалось, что передача писем происходила без письменного оформления. При этом сотрудник находится на хорошем счету у коллег: они рассказывают, что он по несколько раз перепроверяет все детали. Начальство уверено, что речь идёт о простой халатности.

Ранее, как писал NEWS.ru, историк Евгений Понасенков заявил, что Россия должна рассекретить все архивные документы, касающиеся истории Второй мировой войны и образования советского государства, вплоть до личных писем Владимира Ленина и Надежды Крупской.