https://static.news.ru/photo/5d2c8d06-565a-11ea-92db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mary Evans Pictrure Library/Global Look Press

Историк Евгений Понасенков заявил, что Россия должна рассекретить все архивные документы, касающиеся истории Второй мировой войны и образования советского государства, вплоть до личных писем Владимира Ленина и Надежды Крупской. Историк и журналист Николай Сванидзе также выразил уверенность, что архивы нужно рассекречивать в полном объёме, а их коллега Юрий Лебедев посоветовал в этом вопросе соблюдать осторожность.

Нужно рассекретить абсолютно все документы из архивов. Причём не только те, что касаются планов советского командования перед войной с Германией и лично верховного главнокомандующего, но и другие, — сказал URA.RU Понасенков.

Он убеждён, что нужно снять гриф секретности даже с личных писем Ленина и Крупской, так как в них могут оказаться сведения об отношениях лидера большевиков с германской разведкой.

Сванидзе также выступил за скорейшее рассекречивание архивов, но и уже имеющихся, по его словам, достаточно, чтобы представлять себе ход истории XX века, и новые сведения ничего радикально изменить не смогут.

Юрий Лебедев считает, что ситуация с закрытыми архивами временная и постепенно секретные документы будут и так открываться, но торопиться с рассекречиванием абсолютно всех документов, по его мнению, не стоит.

За многими документами скрываются судьбы людей, их персональные данные, поэтому с ними нужно быть осторожными, — уверен Лебедев.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны РФ к 75-летию проведения Ялтинской конференции опубликовало архивные документы о подготовке к встрече европейских лидеров в феврале 1945 года. Материалы фондов Центрального архива Минобороны размещены на сайте ведомства. Среди экспонатов, в частности, представлен приказ командующего ВВС Черноморского флота о создании воинского объединения для обороны южного побережья Крыма во время проведения конференции. Также можно ознакомиться с директивами об усилении обороны в районе Ялты.