https://static.news.ru/photo/fc84a46a-50e7-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники редко похищают крупные суммы, считает заместитель директора департамента Центробанка по информационной безопасности Артём Сычёв. По его словам, средний доход преступников от одного звонка составляет 10–15 тысяч рублей.

Основной способ мошенничества сейчас — это звонки, в которых собеседник представляется сотрудником банка и крадёт деньги с использованием социальной инженерии, передаёт «Прайм». Это происходит из-за того, что организация не требует от мошенников больших затрат и знания информации о клиенте, а также из-за слишком большой доверчивости граждан.

Совсем уж огромных сумм нет. Обычно средний чек составляет около 10–15 тысяч рублей. Конечно, встречаются варианты и с миллионами, но это, скорее, исключение из правил, — подчеркнул он.

Представитель Банка России подтвердил, что утечки банковских баз данных иногда случаются. Однако преступники не получают из них достаточной информации. Поэтому мошенники используют информацию, которую люди оставляют сами о себе через фишинговые сайты или при оформлении карты лояльности.

Например, в даркнете некто предлагает продать базу данных якобы с миллионами клиентов банков, в подтверждение своих слов публикует «пробник» с информацией о нескольких сотнях клиентов. В итоге выясняется, что опубликованные сведения — это, по сути, и есть вся или почти вся информация, которая имеется в распоряжении злоумышленника. А «свежие» базы данных, появляющиеся в Сети, как правило, являются компиляциями данных, распространяемых ранее, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, каждый десятый пользователь (11%) сервисов для онлайн-знакомств становился жертвой шантажа. При этом с поддельными аккаунтами и мошенниками имели дело 45% и 34% пользователей соответственно.