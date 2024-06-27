Сотрудницу Минюста заочно осудили за фейки Сотруднице Минюста Мамедовой дали 14 лет заочно по делу о фейках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе Мария Мамедова приговорена к 14 годам колонии заочно по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ, передает ТАСС. Также 2-й Западный окружной военный суд выписал ей штраф в размере 600 тысяч рублей.

Суд постановил признать виновной Мамедову и заочно назначить ей наказание в виде 14 лет общего режима со штрафом 600 тысяч рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к пяти годам колонии общего режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Ему также назначали один год ограничения свободы после отбывания срока.

27 февраля сопредседателя ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Головинский суд Москвы признал его виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил России. В столичный суд для поддержки обвиняемого приехали посол США в России Линн Трейси и несколько европейских дипломатов.

Ранее за дискредитацию российской армии Перовский районный суд города Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Басманный районный суд города Москвы также заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.