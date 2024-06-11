Россиянин получил пять лет колонии за сговор с СБУ Жителя Крыма приговорили к пяти годам колонии за сотрудничество с СБУ

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Верховный суд Крыма приговорил местного жителя к пяти годам колонии общего режима за сотрудничество со Службой безопасности Украины, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ему также назначали один год ограничения свободы после отбывания срока.

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). <...> Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на один год, — сказано в сообщении.

По версии следствия, с октября 2022 года по апрель 2023 года он поддерживал связь с сотрудником СБУ. Он должен был совершить действия, направленные на подрыв военной спецоперации, однако российские спецслужбы задержали его.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что случаи подготовки к диверсиям против российских военнослужащих и на объектах города эффективно раскрываются и нейтрализуются. По его словам, спецслужбы выявили 100% подобных планов. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе организован штаб, целью которого является обеспечение безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.