В Севастополе заверили о раскрытии всех случаев диверсий Губернатор Развожаев заявил о раскрытии 100% планов диверсий в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Случаи подготовки к диверсиям против российских военнослужащих и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются, сообщил РИА Новости губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, спецслужбы выявили 100% подобных планов. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе организован штаб, целью которого является обеспечение безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города.

Что касается внутренней ситуации, и об этом федеральные СМИ говорят, что информация выдается дозировано, после того уже как все необходимые мероприятия силовиками проведены, тем не менее она появляется. Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются, — объяснил он.

Ранее ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершения терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Задержаны пять агентов, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области. Против них возбудили уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) и статье 275 УК РФ (государственная измена).

Позже агентов украинских спецслужб допросили. Один из задержанных рассказал, что куратор передал ему координаты схрона в виде духовки, где были 2,5 кг пластита, электродетонатор и радиомост. Другой уточнил, что от него требовали фотографировать российские корабли, несущие ракеты «Калибр». По словам задержанного, снимки он отправил 10–12 раз и получил за них около 26 тысяч рублей.