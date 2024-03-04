Известному политологу назначили заочный арест за фейки про армию Суд в Москве заочно арестовал политолога Галлямова по делу о фейках о ВС России

Фото: t.me/abbasgallyamovpolitics

Аббас Галлямов

Басманный суд Москвы заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о российской армии (207.3 УК РФ).

Ранее стало известно, что следствие потребовало назначить Галлямову меру пресечения в виде заочного ареста. Соответствующее ходатайство поступило в суд в понедельник, 4 марта.

В марте 2023 года МВД объявило Галлямова в федеральный розыск по уголовной статье, но по какой именно, не сообщалось. Сам Галлямов предположил, что на него могли завести дело о дискредитации ВС России, отметив, что не получал «ни повесток, ни звонков, никаких сигналов».

До этого Минюст РФ включил Галлямова в перечень иностранных агентов. В ведомстве объяснили это решение тем, что политолог распространял материалы иностранных агентов, высказывался против российской спецоперации на Украине, а также выступал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых зарубежными структурами. Министерство отмечало, что в данный момент Галлямов проживает за пределами страны.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России потребовал заочно арестовать экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в распространении ложной информации о действиях армии РФ на Украине. По имеющимся данным, поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, размещенный в апреле 2023 года на YouTube.