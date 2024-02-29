Главред «Новой газеты» заплатит за дискредитацию армии Суд оштрафовал главреда «Новой газеты» на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Фото: АГН «Москва»

Сергей Соколов

Перовский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, сообщает РИА Новости. Ему было предъявлено обвинение в дискредитации российской армии.

Суд признал Соколова виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, — объявил судья.

Ранее журналисты «Новой газеты» сообщили о задержании главного редактора издания. Отмечалось, что ему выписали протокол о дискредитации ВС России. К материалам административного дела против Соколова была приложена экспертиза одной из публикаций газеты, проведенная радиочастотным центром.

27 февраля сопредседателя ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Головинский суд Москвы признал его виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил России. В столичный суд для поддержки обвиняемого приехали посол США в России Линн Трейси и несколько европейских дипломатов.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства. Документ предполагает возможность лишения государственных наград и званий за недостоверную информацию о российской армии, ее дискредитацию, а также за призывы к экстремизму и действиям, направленным на нарушение территориальной целостности