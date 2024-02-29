Главного редактора «Новой газеты» задержали в Москве В Москве задержали главреда «Новой газеты» Соколова за дискредитацию ВС РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Соколов

Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова задержали в Москве, сообщает издание в своем Telegram-канале. Отмечается, что в отношении него составят протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.

К материалам административного дела против главреда приложена экспертиза одной из публикаций «Новой газеты», проведенная радиочастотным центром. Дело будет рассматриваться в Перовском суде Москвы.

Ранее бывшего профессионального футболиста Евгения Савина, наиболее известного как блогер КраСава, могут заочно арестовать по делу о дискредитации ВС РФ. Год назад Тверской суд Москвы оштрафовал его на 50 тысяч рублей за аналогичное нарушение. В течение года блогер продолжал делать негативные высказывания в адрес российской армии и стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью журналистке Ксении Собчак.

В начале февраля стало известно, что МВД России обязало участковых полицейских вести индивидуальную профилактическую работу с гражданами, привлекавшимися к ответственности за дискредитацию российской армии и пропаганду нацистской атрибутики и символики. Участковые должны начать работать с перечисленными категориями граждан при вступлении в силу постановлений по делам об административных нарушениях. При повторных нарушениях работа будет продолжаться.