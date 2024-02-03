Участковые полицейские отучат граждан дискредитировать армию МВД обязало участковых вести работу с гражданами, дискредитировавшими ВС РФ

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МВД России обязало участковых полицейских вести индивидуальную профилактическую работу с гражданами, привлекавшимися к ответственности за дискредитацию российской армии и пропаганду нацистской атрибутики и символики, эти данные содержатся в документе ведомства. Изменения были внесены в приказ «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

В пункт с категориями лиц, с которыми участковые полиции проводят индивидуальную профилактическую работу, включили совершивших «административные правонарушения против порядка управления, либо посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при проведении публичных или официальных спортивных мероприятий, либо административные правонарушения, предусмотренные статьями 20.3 и 20.3.3 КоАП».

Участковые должны начать работать с перечисленными категориями граждан при вступлении в силу постановлений по делам об административных нарушениях. При повторных нарушениях работа будет продолжаться.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении московского врача, которая насмехалась над ребенком погибшего участника специальной военной операции. По имеющимся данным, столичный педиатр, узнав о тоске семилетнего мальчика по погибшему в зоне спецоперации отцу, отреагировала на это насмешкой и заявила о правомерных действиях Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что Головинский районный суд Москвы арестовал до 17 марта поэта и администратора паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова, обвиняемого в повторной дискредитации ВС РФ. В том числе в деле фигурирует пост из личного Telegram-канала Малахова, где тот высмеивает позицию главы государства насчет ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).