Админа паблика «Дореволюционный советчик» арестовали из-за постов о Путине

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Головинский районный суд города Москвы арестовал до 17 марта поэта и администратора паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова, обвиняемого в повторной дискредитации ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». В том числе в деле фигурирует пост из личного Telegram-канала Малахова, где тот высмеивает позицию главы государства насчет ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Хотя инкриминируемая молодому человеку статья не является тяжкой, в отношении него суд все-таки принял крайнюю меру пресечения. Суд обосновал это тем, что Малахов не имеет регистрации в Москве, родился на территории Украины и отказался предоставить следователям пароли от своих устройств.

Накануне у мужчины прошли обыски, у него изъяли технику, затем его задержали. Малахову грозит до пяти лет заключения. На путь исправления мужчина, по мнению следствия, не встал, «должных выводов» не сделал.

Ранее суд приговорил 72-летнюю пенсионерку из Шахт к 5,5 года колонии за фейки о российской армии. Поводом для судебного разбирательства стали репосты в социальной сети «ВКонтакте».

Также в Генпрокуратуре сообщили, что в минувшем году в России заблокировали почти 70 тысяч сайтов, распространявших фейки о ВС РФ. В надзорном ведомстве отметили, что дискредитацией действий российских войск в СВО занимались недружественные страны и их ангажированные медиа.