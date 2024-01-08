Стало известно, сколько сайтов заблокировали в России за 2023 год Генпрокуратура РФ заблокировала 70 тысяч сайтов с фейками об армии в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 70 тысяч интернет-ресурсов, распространяющих недостоверную информацию о российской армии, было заблокировано по решению Генпрокуратуры в 2023 году, сообщили ТАСС в ведомстве. Там отметили, что дискредитацией Вооруженных сил РФ занимаются недружественные государства и их пропагандисты.

Прокуроры пресекают распространение противозаконной информации в условиях беспрецедентной антироссийской информационной кампании, в которой задействованы крупные иностранные интернет-площадки, информационные агентства и другие СМИ <...> Главной целью недружественных государств и их пропагандистов остается дискредитация действий Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции, — сообщили в Генпрокуратуре.

При этом в 2022 году соответствующие показатели были выше. Тогда было удалено или заблокировано 128 тысяч интернет-ресурсов.

В Генпрокуратуре также рассказали, что в 2023 году было выявлено более 300 сайтов с призывами к финансированию Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что работу существенно облегчили изменения в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые допускают блокировку ресурса, если он предлагает финансировать противника в условиях конфликта.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подготовила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в Сети. Для его выявления неустанно ведется мониторинг всей информации в интернете, мессенджерах и соцсетях, добавили в ведомстве.