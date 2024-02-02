Следователь обосновал арест рождением на Украине и отказом дать пароли Следствие считает нужным арестовать поэта Малахова за дискредитацию армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователь по делу поэта Вячеслава Малахова о повторной дискредитации армии обосновал необходимость арестовать мужчину в том числе тем, что тот не дал пароли от гаджетов, ездит из столицы в Петербург и родился на Украине, сообщает MSK1.RU. Как указано в документе по делу, Малахов имеет «противоправную жизненную позицию». Его будут судить за пост в Telegram.

На путь исправления не встал, должных выводов не сделал. <...> Показаний по существу <...> обвинения он не дал, коды доступа к изъятым у него телефону и ноутбуку предоставлять отказался. <...> Все вышеизложенное в совокупности с данными о личности Малахова В. И., являющегося уроженцем Республики Украина, характеризует его как личность, имеющую противоправную жизненную позицию. <...> Может скрыться от следствия и суда, — считает следствие.

Накануне у мужчины прошли обыски, у него изъяли технику, затем его задержали. Малахову грозит до пяти лет заключения. Так как у него нет регистрации в Москве, защита опасается ареста.

Чтобы гарантировать невыезд из Москвы и участие в следственных действиях, мы будем искать московское жилье, в котором согласятся на отбывание домашнего ареста или запрет определенных действий. Гарантий нет, но если мы этого делать не будем, то шансов нет никаких, — рассказала адвокат Татьяна Соломина.

Сегодня суд в Белгороде заключил под стражу основательницу волонтерского движения «Армия красоток» Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская), которая помогала украинским беженцам. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК).