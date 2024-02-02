Суд арестовал волонтера «Армии красоток» Суд арестовал помогавшую беженцам волонтера из «Армии красоток» Надин Гейслер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу основательницу волонтерского движения «Армия красоток» Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская), которая помогала украинским беженцам, сообщила «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) из зала суда. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК).

По версии следствия, в августе 2023 года она опубликовала информацию в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о сборе гуманитарной помощи для полка (сейчас бригады) «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Сама Надин отрицает, что аккаунт, где был размещен пост, принадлежит ей.

Девушка также сообщила, что ей угрожают украинцы, ВСУ обстреляли ее склад, а сама она патриотка РФ. Свидетелем ее деятельности в пользу страны Гейслер назвала депутата ГД Артема Турова.

Сотрудники ФСБ задержали Гейслер 1 февраля при въезде в Белгород на поезде и доставили в белгородское управление спецслужбы. Волонтер помогала украинцам возвращаться в страну через КПП «Колотиловка». На данный момент это единственный работающий пункт пропуска между странами.

Также сообщалось, что в марте 2022 года Гейслер задержали в Белгороде, когда она со своей сестрой раздавала людям цветы в желто-синей одежде. Поначалу ее оштрафовали за несанкционированный пикет на 15 тысяч рублей, но позже штраф отменили.