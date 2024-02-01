«Осторожно, новости»: в Белгороде задержали волонтера, помогавшую украинцам Юрист Соколов: в Белгороде задержали помогавшую украинцам волонтера Гейслер

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Надин Гейслер

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на юриста Евгения Соколова сообщил, что в Белгороде задержали волонтера Надин Гейслер (Надежду Россинскую). По данным канала, девушка занималась помощью беженцам с Украины.

По словам Соколова, которые приводит канал, Гейслер задержали по уголовной статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Как пишет «Осторожно, новости», волонтера подозревают в призывах к финансированию ВСУ.

Согласно информации канала, Гейслер была задержана в поезде сотрудниками ФСБ. «Осторожно, новости» пишет, что сейчас она находится в белгородском управлении спецслужбы.

По данным канала, Гейслер также помогала украинцам возвращаться в страну через КПП «Колотиловка». На данный момент это единственный работающий пункт пропуска между странами.

«Осторожно, новости» пишет, что в марте 2022 года Гейслер задержали в Белгороде, когда она со своей сестрой раздавала людям цветы в желто-синей одежде. Поначалу ее оштрафовали за несанкционированный пикет на 15 тысяч рублей, но позже штраф отменили.

Ранее в Кузбассе задержали жителя Новокузнецка, заподозренного в финансировании ВСУ. По данным ФСБ, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.