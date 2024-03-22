Сотни убегающих из «Крокуса» людей попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сотни людей, убегающих из концертного зала «Крокус Сити Холл», в котором вечером 22 марта произошла стрельба, попали на видео, кадры публикует RT. По предварительным данным ФСБ, в результате теракта 40 человек были убиты.

По разной информации, стрельбу устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

На опубликованных с места стрельбы видео слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. Отмечается, что более 100 посетителей были ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в концертном зале. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.