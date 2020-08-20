Состояние Навального стабилизировалось

https://static.news.ru/photo/e5826004-e2dc-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Омским врачам удалось стабилизировать состояние оппозиционера Алексея Навального, которому стало плохо в самолёте.

По словам заместителя главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко, это осторожный прогностический признак.

Учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак. Повторюсь, на эту минуту времени, — цитирует РИА Новости слова сотрудника медучреждения.

Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.

Врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости