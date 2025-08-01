Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд Bloomberg: состояние миллиардеров из РФ с начала года увеличилось на $20 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала текущего года прибавило $20,163 млрд, об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс определяется на основе стоимости акций компаний, в которых предприниматели владеют долями.

Самым обеспеченным российским бизнесменом стал президент «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние выросло на $2,56 млрд, до $30,4 млрд. При этом больше всех с начала текущего года состояние изменилось у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова — его доход составил до $14,3 млрд (+ $3,27 млрд), что позволило ему остаться на девятой позиции в перечне.

На первом месте в общем рейтинге находится Илон Маск ($356 млрд). Однако с начала текущего года миллиардер потерял $76,5 млрд.

Ранее СМИ сообщили, что после вступления в силу налогового законопроекта президента США Дональда Трампа Tesla столкнется с миллиардными убытками. Именно это сподвигло Маска раскритиковать инициативу американского лидера, считают журналисты. Предприниматель пожертвовал на предвыборную кампанию Трампа $250 млн (19,6 млрд рублей) и считался главным сторонником республиканца. Однако теперь их отношения окончательно испорчены.