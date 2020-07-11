Соловьёв высмеял планы адвоката Ефремова засудить его

https://static.news.ru/photo/69f9b61a-c3b7-11ea-b88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал планы адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подать на него в суд, сообщает РИА Новости.

Ранее Пашаев пообещал засудить Соловьёва за то, что тот разгласил результаты экспертизы Ефремова. Телеведущий на своём канале на YouTube поинтересовался, в чём же он провинился и за что должна наступить уголовная ответственность.

То есть это что — ложь? Это ненастоящий документ? — задался риторическим вопросом Соловьёв.

Кроме того, как сообщает агентство, Соловьёв саркастически попросил ответить адвоката семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского, будет ли он осуждать его за этот шаг и не «кинет ли в него камень», когда за телеведущим придут сотрудники правоохранительных органов по иску Пашаева. Адвокат пообещал в этом случае защищать и Соловьёва.

Ранее Пашаев рассказал, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» против телеведущего Соловьёва, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Эксперты обнаружили на водительской подушке безопасности Jeep Grand Cherokee следы ДНК артиста.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвал ведущего «России 1» Владимира Соловьёва «торгашом» и «подставкой для микрофона».

ДТП с Ефремовым произошло в центре столицы на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель последнего скончался в больнице от полученных травм. В момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста отправили под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».