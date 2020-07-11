Соловьёв высмеял планы адвоката Ефремова засудить его

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал планы адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подать на него в суд, сообщает РИА Новости.
Ранее Пашаев пообещал засудить Соловьёва за то, что тот разгласил результаты экспертизы Ефремова. Телеведущий на своём канале на YouTube поинтересовался, в чём же он провинился и за что должна наступить уголовная ответственность.
То есть это что — ложь? Это ненастоящий документ? — задался риторическим вопросом Соловьёв.
Кроме того, как
Ранее Пашаев рассказал, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного следствия» против телеведущего Соловьёва, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Эксперты обнаружили на водительской подушке безопасности Jeep Grand Cherokee следы ДНК артиста.
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону
ДТП с Ефремовым произошло в центре столицы на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель последнего скончался в больнице от полученных травм. В момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста отправили под домашний арест.
Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».
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