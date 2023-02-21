Соловьев призвал «долбануть какой-нибудь остров» для устрашения Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

России нужно «долбануть» по какому-нибудь острову стратегическим ядерным вооружением для устрашения Запада, заявил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, не надо делать вид, что существуют виды вооружений, которые никогда не будут задействованы для защиты страны. Также журналист допустил проведение учений с применением тактического ядерного оружия, передает ИА SM.News.

Долбануть какой-нибудь остров стратегическим ядерным оружием и провести испытания или стрельбы тактическим ядерным оружием. Чтобы ни у кого не было иллюзий, что у нас есть и носители, и боевые части, способные решить задачу, — заявил Соловьев.

Телеведущий добавил, что России следует продемонстрировать наличие ядерного арсенала и то, что он находится в рабочем состоянии. По его словам, испытания помогли бы доказать решимость страны и подтвердить, что для ее защиты будут задействованы все средства.

Соловьев ранее заявил, что Россия должна привлечь широкую коалицию к противостоянию с Западом. Журналист пояснил, что в нее могут войти Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла и африканские государства. По его словам, эти страны должны понять, что в случае поражения России «они будут следующими».

Также Соловьев предлагал вербовать россиян, увольняющихся после срочной службы, для участия в СВО. По словам журналиста, если срочники будут понимать, что им придется участвовать в боевых действиях, то это изменит их отношение к подготовке. В частности, они «вцепятся» в инструкторов, как это делают мобилизованные, поскольку будут понимать, что полученные знания могут спасти им жизнь, рассказал Соловьев в эфире своего шоу.