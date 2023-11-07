Солист «Пошлой Молли» Кирилл Бледный: кто такой, что за скандал с поляками Украинский певец Бледный назвал шуткой призыв поляков учить русский язык

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Солист украинской группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) в соцсетях объяснил, что его предложение к жителям Польши учить русский язык было шуткой. О чем речь?

Чем известен Кирилл Бледный

Кирилл Бледный родился 31 марта 1997 года на Украине. Группу «Пошлая Молли» он основал в старших классах школы. По словам исполнителя, название отсылает к образу юной девушки, «раскованной и уверенной в себе, фанатеющей от современной музыки».

Бледный — автор первых песен. Он записывал их самостоятельно на цифровой звуковой станции Fruity Loops. Позже ему стали помогать единомышленники.

Первый сингл коллектива вышел под названием «Любимая песня твоей сестры». В 2016 году появились треки «Ханна Монтана» и «ТМСТС». Первый концерт прошел в местном клубе, а публику составили друзья и знакомые музыкантов — всего около 20 человек. Тогда же они появились в реалити-шоу «Киев днем и ночью».

В 2017 году вышел полноценный студийный альбом. В России «Пошлая Молли» стала известна после выпуска клипа на «Любимую песню твоей сестры» с участием фотомодели Яны Крюковой. В начале октября 2020 года группа появилась в программе «Вечерний Ургант».

Бледный уехал из РФ после начала спецоперации. Тогда он отменил все выступления и сообщил, что настоящее время не располагает к развлекательным мероприятиям. Артист также пообещал больше не возвращаться в Россию.

Что Кирилл Бледный сказал про русский язык в Польше

Несколько дней Кирилл Бледный опубликовал в микроблоге призыв к жителям Польши учить русский язык. Он также заявил, что стране следует вернуться в состав Российской империи.

«Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — высказался музыкант.

После этого Бледный продублировал свое заявление на польском языке с помощью переводчика на базе искусственного интеллекта.

Теперь музыкант сообщил, что пошутил. По словам певца, ему жаль, что его слова неправильно поняли.

«Очень жаль, что мне приходится объяснять свою шутку, но кажется, что ее неправильно поняли. Когда я выкладывал это видео, то мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл. Очевидно, что это была шутка», — написал Бледный.

Он добавил, что его могли неверно понять из-за того, что «юмор не для всех». При этом исполнитель признал, что его слова могли быть неуместны из-за сложной обстановки в мире.

Когда еще шутки Кирилла Бледного обернулись скандалами

В 2018 году Кирилл Бледный в соцсетях заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«К сожалению, у меня нет девушки, потому что мне нравятся парни», — сказал он во время прямого эфира.

Позже представители группы признались, что артист пошутил. При этом отрывок из ролика со словами «признания» показывали по федеральным каналам.

История предшествовала другому скандалу: в феврале 2018 года в соцсетях Бледный разместил пост, из которого следовало, что он ненавидит представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и поэтому их не должно быть на планете. Тогда поклонники артиста обвинили его в гомофобии. Чтобы сгладить ситуацию, музыкант решил заявить, что и сам имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В 2019 году в Сети появилась новость о том, что Бледный умер из-за употребления запрещенных веществ. Вскоре солист «Пошлой Молли» заявил, что информация о его смерти была «первоапрельской шуткой».

В 2020 году музыкант во время концерта поцеловал в губы бас-гитариста. Спустя время неизвестная девушка выложила в соцсетях пост, где рассказала о насилии, которое якобы испытала от артиста. По ее словам, Бледный позвал ее гулять после концерта, а затем домогался. Подтверждения информация не получила.

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