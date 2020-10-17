Соцслужбы Франции отобрали у туристки из РФ сына

https://static.news.ru/photo/5d66bf94-114e-11eb-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

У россиянки во Франции соцслужбы отобрали сына и поместили в детдом. Женщина считает, что его хотят отдать ЛГБТ-паре. Сама она вместе с ребёнком приехала в страну по туристической визе.

У меня просто выкрали ребёнка. Я не курю, не пью, я абсолютно адекватная мама, у меня ребёнок всегда одет и обут во всё самое лучшее, правильные витамины. У меня ребёнок говорит на трёх языках. Сейчас он заболел, — сообщила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Женщина с сыном жила в гостинице. С точки зрения соцслужб Франции они являются лицами без определённого места жительства. Поэтому мальчика не получилось устроить в школу с началом учебного года. Россиянка считает, что их «заложил» кто-то из местных жителей, сообщив, что ребёнок находится без присмотра в отеле.

Сейчас после COVID-19 эти сумасшедшие очереди [на опеку над детьми], ЛГБТ и много пожилых пар. Это бизнес. Если что-то не понравилось кому-то, по анонимному звонку без суда и следствия просто забирают детей. Если ребёнок днём не в школе, французы сразу звонят. После коронавируса окошко открылось и идёт безумное изъятие детей, их отбирают без причины, — сообщила она.

Женщина обратилась за помощью в посольство. Там заявили, что готовят ноту протеста в МИД Франции и обещают подключить к решению проблемы «почётного консула в Лионе». Однако в дипмиссии отмечают, что история россиянки вызывает много вопросов. В представительстве России считают, что она намеренно не возвращалась на родину.

Она вместе с сыном приехала во Францию по туристической визе в феврале этого года. Под предлогом коронавируса, на мой взгляд, просто избегала возвращения в Россию, потому что посольство через все возможные источники информировало и предлагало использовать любые возможности, чтобы вернуться, — отметил пресс-атташе посольства РФ в Париже.

Суд по делу россиянки назначен на 21 октября.

17 октября в регионе Иль-де-Франс, а также в Гренобле, Лилле, Лионе, Тулузе, Экс-ан-Провансе, Марселе, Монпелье, Сент-Этьене и Руане начал действовать комендантский час. С 21:00 и до шести утра людям запрещается покидать свои дома. Такая мера принята французским правительством для борьбы с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.