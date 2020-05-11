Социальные НКО поддержат в период пандемии

https://static.news.ru/photo/3aa27692-9368-11ea-8379-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО в связи с распространением коронавирусной инфекции. Перечень президентских поручений был подготовлен по итогам его встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Обеспечить разработку и реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями субсидий и грантов, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, — говорится в перечне поручений.

Для них, в частности, планируется предусмотреть продление на полгода сроков уплаты страховых взносов и налогов, освобождение от уплаты арендных платежей, отсрочку по представлению отчётности, а также возможность получения льготных кредитов на выплату зарплаты работникам.

Путин также поручил кабмину до 25 мая решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, участвующим в борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, правительство может выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтёров, которые оказывают помощь гражданам в связи с коронавирусной инфекцией. С соответствующим предложением выступил Владимир Путин. Он подчеркнул, что президентские гранты пойдут на поддержку социально ориентированных и благотворительных организаций, которые активно участвуют в борьбе с COVID-19.