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21 июля 2025 в 05:40

Сочный ужин с вешенками и томатами! Такая гречка понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочный ужин с вешенками и томатами! Такая гречка понравится всем! Сочные грибы и спелые томаты создают яркий вкус, превращая блюдо в кулинарный шедевр. Готовьте быстро, наслаждайтесь потрясным ароматом и насыщенным вкусом. Это идеальный выбор для тех кто ценит домашний вкус и простоту.

Ингредиенты

  • Гречневая крупа — 200 г
  • Вёшенки или шампиньоны — 300 г
  • Репчатый лук — 150 г
  • Морковь — 100 г
  • Протёртые томаты — 200 г
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — 0.5 ч л
  • Растительное масло — 2 ст л

Приготовление

  1. Гречку промыть, подсушить на сковороде и залить горячей водой в соотношении один к двум. Посолить и варить до готовности. Лук мелко нарезать, обжарить в масле до прозрачности. Добавить морковь и готовить пока она не станет мягкой.
  2. Выложить на сковороду вешенки и жарить ещё несколько минут. Посолить, поперчить, добавить томаты и сахар, затем перемешать. Соединить с готовой гречкой прогреть под крышкой пару минут. Подавать горячей.

Ранее мы рассказывали, как превратить гречку из Золушки в принцессу! Заливная крупа с курицей.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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