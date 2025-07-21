Сочный ужин с вешенками и томатами! Такая гречка понравится всем

Сочный ужин с вешенками и томатами! Такая гречка понравится всем

Сочный ужин с вешенками и томатами! Такая гречка понравится всем! Сочные грибы и спелые томаты создают яркий вкус, превращая блюдо в кулинарный шедевр. Готовьте быстро, наслаждайтесь потрясным ароматом и насыщенным вкусом. Это идеальный выбор для тех кто ценит домашний вкус и простоту.

Ингредиенты

Гречневая крупа — 200 г

Вёшенки или шампиньоны — 300 г

Репчатый лук — 150 г

Морковь — 100 г

Протёртые томаты — 200 г

Соль — по вкусу

Сахар — 0.5 ч л

Растительное масло — 2 ст л

Приготовление

Гречку промыть, подсушить на сковороде и залить горячей водой в соотношении один к двум. Посолить и варить до готовности. Лук мелко нарезать, обжарить в масле до прозрачности. Добавить морковь и готовить пока она не станет мягкой. Выложить на сковороду вешенки и жарить ещё несколько минут. Посолить, поперчить, добавить томаты и сахар, затем перемешать. Соединить с готовой гречкой прогреть под крышкой пару минут. Подавать горячей.

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