Собянин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Москве

Можно говорить об улучшении динамики заболеваемости COVID-19 в Москве. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил , что сделать прививку от коронавируса можно на базе сотни городских поликлиник и в популярных общественных местах, в том числе в ГУМе на Красной площади.

Нужно всем понимать, что несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий, — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России зафиксировано 39 165 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент с начала пандемии выявлено 8 795 095 заболевших, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что в 8,1% случаев у заболевших не было выявлено клинических симптомов.

Кроме того, стало известно, что в Иркутской области решили продлить каникулы для школьников. Этот шаг властей коснётся жителей восьми муниципалитетов региона, в том числе и самого областного центра.