Собянин заявил о сохранении в Москве масочного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несмотря на снятие части ограничений, масочный режим и социальная дистанция являются обязательными требованиями ко всем жителям города при нахождении в общественных местах. Об этом он написал в своём блоге.

Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино, — говорится в сообщении.

Собянин напомнил, что за последние недели в городе провели несколько этапов смягчения ограничительных мер. Градоначальник отметил, что властям и самим уже хочется окончательно избавиться от ограничений, однако нельзя допустить, чтобы преждевременное снятие позволило вирусу поразить большее количество людей.

Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии, — добавил мэр.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 13 августа отменяется требование об обязательном переводе не менее 30% работников предприятий и организаций на удалённую работу.