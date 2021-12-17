Собянин: транспорт в Москве будет работать всю новогоднюю ночь бесплатно

В новогоднюю ночь пассажирский транспорт в Москве будет работать бесплатно, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Его слова передаёт ТАСС. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Мы оформили празднично город, включили праздничное освещение, ярмарки, катки. В дополнение ещё — московский транспорт. Он сам по себе красивый. В праздничном новогоднем убранстве ещё интереснее. И надо сделать подарок москвичам, поэтому в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет бесплатным, — сказал Собянин.

Он также рассказал, что к Новому году празднично украсили не только городской транспорт, но и коммунальный — порядка 600 машин.

Всего к праздникам украсят более трёх тысяч единиц столичного транспорта, в том числе 50 электробусов, 20 трамваев «Витязь-Москва», 11 вагонов МЦД, а также порядка двух тысяч такси. Кроме того, в метро пассажиров будут перевозить три новогодних состава разных поколений — «Москва-2020», «Ёж» и «Русич», а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.

Новогодний транспорт будет ходить до конца января.

Ранее сообщалось, что с нового года стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы вырастет на один рубль, по карте «Тройка» — на четыре рубля. Так, стоимость разовой поездки по карте «Тройка» вырастет с 42 до 46 рублей. Разовый билет на метро будет стоить 61 рубль, на две поездки — 122 рубля. Сейчас одна поездка обходится горожанам в 60 рублей, а две — в 120 рублей.