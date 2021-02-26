Собянин: памятники должны не раскалывать, а объединять общество

https://static.news.ru/photo/4236b78c-7860-11eb-a07e-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади столицы, потому что оно всё больше перерастало в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов.

Считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас, — написал градоначальник на своём сайте.

По его словам, в ходе опроса общественное мнение разделилось примерно пополам. При этом само голосование стало превращаться в противостояние людей с разными взглядами на историю.

Для такого рода решений требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество, — подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы отметил, что у города в данное время есть «огромное количество более актуальных тем». При этом он выразил уверенность, что вопрос о памятнике на Лубянской площади ещё попадет в повестку дня, тогда будет принято правильное решение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ему неизвестна позиция президента Владимира Путина относительно памятника на Лубянке. Он также отметил, что говорить о мнении главы государства некорректно до завершения голосования.

Власти Москвы предложили жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование было инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложили на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт, писал NEWS.ru.