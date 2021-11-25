Собянин рассказал, когда начнёт действовать новая система сбора мусора

С 1 января 2022 года в Москве начнёт действовать новая система сбора мусора, которая охватит весь жилой сектор и коммерческие предприятия, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, будут введены единый региональный оператор и единая система подрядчиков, а также единые тарифы.

Собственно, в России уже давно прошли этот переходный период, Москва вступает немножко позднее в силу своего масштаба, сложности задачи, но я думаю, мы с ней справимся, — сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что российские регионы начали закупать и поставлять в населённые пункты первые контейнеры для раздельного сбора мусора по субсидии правительства РФ. Всего был выделен 1 млрд рублей для 46 субъектов страны. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, чтобы к 2030 году иметь возможность сортировать 100% отходов, нужно внедрять раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов на всей территории России. Она отметила, что правительство направило средства именно на контейнеры, так как их нехватка наблюдается давно.

Кроме того, Российский экологический оператор (РЭО) решил открыть сотрудничество с крупнейшим Тикток-хаусом в России Dream Team House, чей аккаунт насчитывает более 11,8 миллиона подписчиков. В дрим-тим входят главные тиктокеры страны Даня Милохин, Аня Pokrov и другие. В роликах блогеры рассказали о сортировке и переработке отходов, раздельном сборе и отрасли обращения с отходами в России.