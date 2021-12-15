Председатель совета директоров компании «СДС-уголь», собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев не признал вину по делу об аварии. Обвинения также отрицают и остальные задержанные, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Ранее Федяеву предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлёкшем тяжкие последствия.

Генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов также не признают вину.

Указанные лица в ходе допроса вины не признали, — сообщила Петренко.

Федяева обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия). Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

СК РФ ходатайствует об их аресте.

По данным следствия, Федяев знал , что на шахте допускались нарушения безопасности. При этом, как заявил представитель СК РФ в Центральном районном суде Кемерово, принимаются меры к сокрытию доказательств — задними числами оформляются отчёты по выделению средств на закупку средств безопасности.

О задержании Федяева, Алексеева, Якутова и Лобанова стало известно сегодня, 15 декабря.

До этого Федяев и Алексеев заявили президенту РФ Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на шахте «Листвяжная», в которой погиб 51 человек. Разговор состоялся во время совещания, посвящённого аварии.