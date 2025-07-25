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25 июля 2025 в 12:17

Собеседование, когда тебе за 40: вот как показать свою ценность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собеседование в возрасте за 40 требует особого подхода, чтобы возраст не воспринимался как недостаток. Важно подчеркнуть свою профессиональную ценность, не акцентируя внимание на возрасте. Современные работодатели все чаще ценят именно зрелых специалистов за надежность и квалификацию.

Готовясь к собеседованию, сделайте акцент на своем опыте, но в современном ключе — покажите, как ваши навыки решают актуальные бизнес-задачи. Не скрывайте возраст, но и не заостряйте на нем внимание — говорите о своих достижениях и планах. Подготовьте примеры, как вы адаптировались к изменениям в профессии. Демонстрируйте энергичность и вовлеченность — это развеет стереотипы о возрасте. Ваша цель — показать, что опыт сочетается с гибкостью и готовностью развиваться.

Ранее также сообщалось о том, как добиться повышения на работе. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться к важному разговору с руководителем и добиться желаемого.

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работа
собеседования
возраст
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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