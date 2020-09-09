Собчак рассказала, как Ефремов может выйти из тюрьмы через год

https://static.news.ru/photo/6277d248-f25e-11ea-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у Михаила Ефремова есть шанс выйти на свободу раньше положенного срока. По её словам, это может произойти уже в 2021 году.

У Ефремова появился шанс. Главное, чтобы не узнал Пашаев, — написала она в своем Telegram-канале.

Так светская львица и журналист прокомментировала новость о том, что ЛДПР готовит законопроект, согласно которому в России будет объявлена амнистия в связи с 30-летием ГКЧП.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский отмечал, что Ефремову могут уменьшить срок после того, как сторона защиты подаст апелляцию. В итоге, по мнению политика, актёру останется сидеть шесть лет. В случае УДО он сможет выйти на свободу уже через три года.

Или мы амнистию объявим на будущий год, его статья подпадёт под амнистию, — сказал он в интервью KP.RU.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.