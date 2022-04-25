«Снимают с себя ограничения»: депутат Затулин о покушении на Соловьёва

Депутат Госдумы VII созыва Константин Затулин заявил NEWS.ru, что не исключает возможности реальной подготовки покушения на журналиста Владимира Соловьёва, о срыве которой до этого сообщили в ФСБ. По его словам, нынешнее руководство Украины вполне способно заниматься такой деятельностью, поскольку нацелено в том числе на проведение громких акций.

То, что в принципе это возможно, ну так кто ж спорит-то. Они же ведь гонятся за демонстративными актами. <...> Они с себя абсолютно снимают всякие ограничения в поведении, — заявил Затулин.

Ранее днём в Центре общественных связей ФСБ России заявили о задержании участников запрещённой в России неонацистской организации, готовившей покушение на тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ. Отмечалось, что при задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Как пояснили в ведомстве, на данный момент задержанные дают признательные показания о подготовке убийства журналиста, после реализации задуманного они планировали скрыться за рубежом. По данному факту возбуждено уголовное дело.