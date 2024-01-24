СМИ узнали об уголовном деле против выбросившей кота Твикса проводницы РИА Новости: против выбросившей кота Твикса проводницы возбудили уголовное дело

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Подробностей не приводится.

Сегодня <...> возбуждено уголовное дело, — сказал собеседник агентства.

Инцидент с котом Твиксом произошел 11 января. Проводница поезда высадила его на станции в Кирове в 30-градусный мороз, сочтя бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Владелец животного заметил его исчезновение лишь спустя семь часов. К поиску кота были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщал, что выгнавшего кота проводника временно отстранили от работы. По его словам, в настоящее время идет служебная проверка.

Также ранее стало известно, что случаем с котом Твиксом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными и представить доклад.