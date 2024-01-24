Стало известно, кто на самом деле высадил кота Твикса из поезда Mash: кота Твикса на улицу спускал пассажир

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Кота Твикса из поезда на станции в Кирове высаживал не проводник, а пассажир, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на итоги расследования Федеральной пассажирской компании (ФПК) для РЖД. По данным канала, владелец животного заметил его исчезновение лишь через 7,5 часа.

ФПК восстановила хронологию событий, из которой следует, что пассажир вместе с котом Твиксом разместились на месте № 51 в 21:13 10 января. На следующий день, в 12:14, хозяин животного вышел из вагона проветриться, оставив переноску с Твиксом под полкой. В 12:20 он вернулся, а в 12:22 залез на верхнюю полку. Через минуту кот вышел из переноски, на что пассажир никак не отреагировал.

В 12:35 один из пассажиров обратился к проводнику и рассказал о гуляющем по вагону коте. Женщина стала искать его хозяина, но никто не отозвался. За две минуты до отправления она попросила одного из пассажиров выпустить кота из вагона. Так Твикс оказался на улице. Его хозяин обнаружил пропажу лишь через 7,5 часа и тогда обратился за помощью к проводнику.

Во время круглого стола глава ФПК также сообщил, что теперь информация о животном с пассажирским билетом РЖД будет отображаться в мобильном устройстве проводника. В настоящее время компания корректирует работу программного обеспечения. Благодаря обновлениям проводник сможет четко понимать, что за животное едет в его вагоне.