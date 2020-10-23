СМИ узнали, что Ефремов выбрал колонию на исторической родине

https://static.news.ru/photo/4806909a-158e-11eb-8185-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов в ближайшие дни должен покинуть СИЗО и отправиться по этапу. Пока неизвестно, в какой именно колонии будет отбывать наказание осуждённый за смертельное ДТП артист, но не исключено, что он окажется в Чувашии.

Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники. Издание отмечает, что Ефремов во время процесса не раз упоминал колонию, расположенную в Чебоксарах. Звёздному зэку могут пойти навстречу, ему достаточно написать соответствующее письмо начальнику изолятора. Обычно в таких просьбах не отказывают.

Выбор Ефремовым исправительного учреждения может быть объяснён тем, что его на фоне стресса потянуло к истокам. Прапрадед артиста Иван Яковлев был известным просветителем в Чувашии. Он подарил чувашскому языку письменность, перевёл на него Библию.

Сама колония в Чебоксарах считается местом вполне цивилизованным, где для заключённых построены большие кирпичные дома-бараки, есть баня, прачечная, поддерживается художественная самодеятельность, что может быть небезынтересно для Ефремова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ВИП-камере СИЗО-5 «Водник», не ест тюремную пищу, а заказывает еду в ресторане. Актёр ежедневно оформляет себе доставку. Ефремову позволяют делать заказы в ресторанах, поскольку знаменитости не нравится еда, которую готовят в тюремной столовой. В перерывах между едой Ефремов отдыхает — он спит, читает или гуляет на свежем воздухе.