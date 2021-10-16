Собчак во время ДТП могла спешить к жене экс-зятя Путина

В смертельном ДТП, которое произошло по дороге в Сочи, может быть доля вины телеведущей Ксении Собчак. По данным источника Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», она, вероятно, торопилась в Москву на встречу с Жанной Шамаловой, женой Кирилла Шамалова, которого называют бывшим зятем президента России Владимира Путина.

По информации «ВЧК-ОГПУ», ведущая должна была сделать выпуск с Шамаловой, но из-за хлопот с ДТП запись перенесли на ближайшие дни. По задумке Собчак, уточняет Telegram-канал, предполагалось, что сюжет должен быть в стиле рублёвско-эмигрантского «мыла».

Источник канала также отмечает, что Собчак хочет переговорить с Шамаловой по поводу того, чтобы глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин помог решить ситуацию с ДТП в её пользу.

Кирилл Шамалов, по данным СМИ, был женат на дочери Путина — Екатерине. Однако в 2018 году они расстались. Тогда же у Кирилла завязались отношения с Жанной Волковой — бывшей женой замглавы департамента здравоохранения по строительным вопросам мэрии Москвы Сергея Волкова.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes, в котором в момент смертельного ДТП в Сочи ехала Собчак, отбывает домашний арест в элитной многоэтажке на берегу Чёрного моря. В одной из квартир этого дома Олег Цой живёт с семьёй.

Автоавария произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали.